신세계百, 쓱데이 맞아 라이브방송 릴레이 할인전

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계백화점은 오는 25일부터 5일간 모바일 애플리케이션(앱)과 SSG닷컴, 네이버를 통해 최대 76% 할인 혜택을 제공하는 라이브 방송을 릴레이로 선보인다고 24일 밝혔다.

이번 방송에는 패션, 화장품, 식품, 건강 등 총 150여개의 브랜드가 참여하며, 오전 10시부터 오후 10시까지 하루 12시간씩 방송이 이어진다. 신세계백화점 하남점에서는 25일 오후 2시 라이브 방송을 통해 탑텐키즈 제품 5만원 이상 구매 고객 중 라이브 댓글 이벤트 참여 고객에 한해 에코백을 제공하고 추첨을 통해 옥스포드 블록도 증정한다.

신세계 본점은 26일 정관장 20% 할인 이벤트를 라이브 방송으로 준비했다. 구매 고객 대상 석류스틱 또는 화애락이너제틱도 증정품으로 선보인다. 27일 오후 9시에는 시코르 강남역점에서 준비한 케라스타즈 라이브 방송을 만날 수 있다. 10% 할인 쿠폰과 함께 방송 시간 한정 즉시할인, 브러쉬세트 증정 등 혜택이 풍성하다. 강남점 아이잗컬렉션에서는 28일 오후 7시 최대 63% 할인하는 최저가 상품을 소개한다. 르꼬끄골프에서는 29일 오후 12시 신세계 강남점 한정 컬렉션을 선보인다.

오프라인 행사로는 25일부터 31일까지 신세계백화점 앱에서 ‘신세계 FIT 서비스’를 신규 팔로우하는 고객에게 쇼핑 지원금을 최대 50%까지 지급한다. 쇼핑 지원금은 신세계상품권으로 지급되며 30일과 31일 이틀 간 사용할 수 있다. 신세계 제휴카드로 패션 장르 단일 브랜드 200·300·500·1000만원 이상 구매 시 5% 상당의 신세계 상품권을 증정한다.

신세계백화점 관계자는 “쓱데이를 맞아 고객들이 온·오프라인에 걸쳐 쇼핑의 재미를 느낄 수 있도록 릴레이 방송 할인전 등 여러 행사를 준비했다”며 “매장을 찾은 고객들이 안전하게 쇼핑하고 풍성한 혜택을 누릴 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

