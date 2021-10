디아이, 브이텐시스템 경영권 60억에 인수 결정

[아시아경제 이민우 기자] 디아이 디아이 003160 | 코스피 증권정보 현재가 7,550 전일대비 400 등락률 +5.59% 거래량 705,448 전일가 7,150 2021.10.22 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-20일디아이, 2분기 영업익 113억원…전년比 81.74%↑코스피 상승세 지속.. 삼성전자 1.52%↑ close 는 브이텐시스템의 지분 60%(1500주)를 60억원에 현금취득하기로 결정했다고 22일 공시했다. 회사 측은 "경영권 인수를 통한 2차전지 머신비전시스템 소프트웨어 개발 및 검사장비 사업에 진출하는 한편 딥러닝, 인공지능(AI) 분야를 강화해 차별화된 기술력을 보유한 검사장비 회사로 자리매김하겠다"고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr