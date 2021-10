"루프톱 온수풀서 로맨틱 홀리데이" 그랜드 조선 제주, 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 그랜드 조선 제주는 '윈터 딜라이트' 패키지를 오는 12월1일부터 내년 3월31일까지 선보인다고 22일 밝혔다.

패키지는 도심을 떠나 제주에서의 '로맨틱 홀리데이'를 제안하는 겨울 메인 상품이다. 그랜드 조선 제주의 정원을 품은 가든풀과 루프톱 피크포인트풀 등 온수풀을 이용하며 호텔에서 휴식을 즐길 수 있다.

해당 패키지 선택 시 그랜드 조선 제주 객실 1박, 제철 식재료를 활용한 130여 가지 메뉴를 선보이는 뷔페 레스토랑 '아리아' 조식 2인, 루프톱 '피크포인트' 또는 '라운지앤바'에서 즐기는 겨울 시즌 한정 칵테일 2잔 혜택이 제공된다.

패키지 이용 고객 전원에게는 그랜드 조선의 시그니처 향인 '더 모먼트'를 담은 캔들 또는 디퓨저를 제공한다. 얼리버드 기간인 10월22일부터 10월28일까지 예약시 박 당 3만원의 추가 할인도 제공된다. 2박 이상 투숙 시 '조선델리' 3만원 이용권을 제공한다.

