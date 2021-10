美 하원의원 38명, 520억달러 반도체 생산법 처리 촉구

[아시아경제 박병희 기자] 초당적 성향의 미국 하원 의원 38명이 520억달러 규모 '반도체 생산촉진법(CHIPS for America Act)' 신속 처리를 촉구했다고 주요 외신이 21일(현지시간) 보도했다.

전날 미국 반도체 기업 마이크론이 10년간 1500억달러 투자 계획을 발표하며 정부 지원을 호소했는데 의회가 곧바로 화답해주는 모양새다.

해당 법안은 지난 6월 상원에서 찬성 68표, 반대 32표의 표결로 통과됐다.

하지만 이후 민주·공화 양 당의 정쟁으로 하원에서는 법안이 처리되지 않았다. 해당 법안에는 자동차용 반도체 산업 지원을 위한 20억달러 등이 포함돼 있다.

자동차 업계는 최근까지도 심각한 반도체 공급난으로 생산 차질을 빚고 있다. 제너럴 모터스(GM)의 3분기 미국 자동차 판매량은 44만6997대로 전년동기대비 32.8% 급감했다.

38명 의원들은 지도부에 보낸 서한에서 반도체 공급난이 계속 악화하고 있다며 "반도체 법안을 서둘러 처리하지 않으면 자동차 산업, 나아가 나라 경제 전체에 끔찍한 결과를 초래할 것"이라고 지적했다. 또 "반도체 공급 부족이 계속 되면서 자동차 사업, 미국 노동자, 국가 경쟁력이 계속 약화되고 있다"고 덧붙였다.

마이크로은 전날 향후 10년간 1500억달러를 투자한다는 계획을 발표했다. 마이크론의 수미트 산다나 최고사업책임자(CBO)는 "미국에 반도체 공장을 짓는데 드는 비용이 다른 지역에서보다 45% 더 비싸다"며 정부의 지원이 필요하다고 말했다.

