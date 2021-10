2021 부산유엔위크 개최 … UN가입 30주년, 기념공원 조성 70년

10월22일~11월11일 평화포럼, 점등식, 사진전, 걷기대회 다채롭게

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 유엔 가입 30주년을 맞아 22일부터 다음 달 11일까지 ‘2021 부산유엔위크’를 연다.

이 기간 세계평화포럼과 사진전, 추모식, 걷기 대회 등 다채로운 행사가 진행된다.

유엔 가입 30주년과 유엔 기념공원 조성 70주년을 맞는 올해 부산유엔위크에서는 ▲유엔 서포터즈 운영, 리멤버 롤콜 등 사전 행사 ▲제76회 유엔의 날 기념식, 세계평화포럼, ‘리멤버 히어로즈 인 부산’ 사진전 등 감사주간 행사 ▲유엔참전용사 국제추모식인 ‘턴 투워드 부산(Turn Toward Busan)’, 세계평화 걷기 대회 등 추모주간 행사 등이 열릴 예정이다.

22일 유엔기념공원에서 개최하는 ‘제76주년 유엔의 날 기념식’을 시작으로 24일 ‘평화의 빛 점등 행사’, 27일 ‘세계평화포럼’ 등이 열린다. 11월 11일 ‘턴 투워드 부산’ 국제추모식을 끝으로 막을 내린다.

24일 열리는 ‘평화의 빛 점등 행사’는 광안대교, 부산항 대교, 부산타워와 오클랜드 등 자매도시, 춘천시와 군포시의 주요 상징물에 평화의 빛을 점등해 유엔위크를 기념하고 추모 열기를 고조시킬 예정이다.

부산유엔위크의 주요 행사인 ‘세계평화포럼’은 ‘지속가능한 도시와 기후변화 대응’을 주제로 웨스틴조선호텔 1층 그랜드볼룸에서 27일 개최된다.

반기문 전 유엔사무총장 기조연설, 김숙 전 유엔대사 및 주한 외교관이 참여하는 원탁회의, ‘부산유엔청년모의총회’와 ‘저탄소 그린도시 부산 구현을 위한 탄소중립 실천 전략’ 세션이 동시에 진행된다.

다음 달 11일에는, 국가보훈처에서 한국전쟁에 참전해 대한민국의 자유민주주의를 수호한 유엔 참전용사의 숭고한 희생을 기억하고 추모하는 ‘유엔참전용사 국제추모식(Turn Toward Busan)’을 유엔기념공원에서 개최한다.

남구 일대 유엔특구에서는 유엔 참전용사 추모 및 세계평화 중심도시, 부산의 이미지를 알리기 위한 ‘세계평화걷기대회’가 다음 달 11일까지 열린다.

그리고 남구청에서 부산유엔위크와 연계해 ▲UN특별판 신문발간 ▲부산엔남구 이색투어 ▲해외거주 유엔참전용사 ‘턴 투워드 부산’ 연계 빼빼로 선물패키지를 유엔참전국 3개국 4개공관(주호주대사관, 주호주벨번분관, 주네덜란드 대사관, 주벨기에 대사관)을 통해 전달하는 행사도 마련했다.

신창호 부산시 산업통상국장은 “이번 유엔위크는 대한민국과 UN의 관계를 돌이켜보고, 대한민국과 부산이 글로벌 이슈를 선도하고 미래를 여는 역할을 제시하는 뜻깊은 계기가 될 것으로 기대한다”고 전했다.

