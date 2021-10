[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 21일 오전 구청 기획상황실에서 시니어 명예기자단 위촉식을 가졌다.

채 구청장은 지난해 다수의 기사를 게재, 구정 홍보에 힘써준 우수 활동 기자들에게 명예기자 표창을 수여, 감사 인사를 전하고, 신규 위촉 및 연임 기자에 대해 위촉장을 수여했다.

이날 위촉된 명예기자단은 시니어 소식지인 ‘영등포 마루’를 통해 기자로서 활약, 주요 정책, 미담사례 등 어르신 실생활에 필요한 맞춤형 정보와 다양한 구정 소식에 대해 폭넓은 홍보활동을 펼칠 예정이다.

