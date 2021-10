[2021 국감] 금융당국 수장 "전금법 개정안 통과 필요"

국회 정무위원회 국정감사

[아시아경제 김진호 기자] 고승범 금융위원회 위원장은 21일 선불전자지급업체의 이용자 예탁금 보호를 위해 "전자금융거래법 개정안이 통과됐으면 한다"고 밝혔다.

고 위원장은 이날 국회 정무위원회 국정감사에 출석해 '머지포인트 사태 등으로 선불업자들이 이용자 예탁금 관리를 제대로 하는지 관리할 필요가 있다'는 윤창현 국민의힘 의원 지적에 이같이 답했다.

고 위원장은 "전금법 개정안에 이용자 예탁금 관리를 강화하는 내용이 담겨 있다"며 "전금법 개정이 통과됐으면 하는 생각을 갖고 있다"고 말했다.

정은보 금융감독원장도 전금법 개정안 통과 등 제도적 정비가 필요하다는데 뜻을 함께 했다. 정 원장은 "전금법에 따른 관리 감독을 해야 하는데 그것에 대한 협조가 없으면 추가적 조사에 어려움이 있다"고 말했다.

