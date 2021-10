[아시아경제 지연진 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 23,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 214,253 전일가 23,600 2021.10.21 13:29 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, 국내 최대 조선해양전시회에서 기술력 과시대우조선해양, 6408억 규모 컨테이너선 4척 수주K조선, '양보다 질' 고부가 선박 수주에 집중…9월 선박 수주 2위로 하락 close 은 오세아니아 지역 선주와 2322억원 규모의 초대형 LNG 운반선 1척 공사를 수주했다고 21일 고이샜다. 계약기간은 2024년9월30일까지다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr