여수광양항만공사, 비즈니스연속성경영시스템 ISO 인증 취득

재해경감우수기업 국내인증에 이어 ISO22301 국제표준 인증 취득



[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 여수광양항만공사(사장 차민식)는 ‘재해경감 우수기업’ 인증에 이어 ISO22301(비즈니스연속성경영시스템) 국제표준 인증을 취득했다고 21일 밝혔다.

재해경감우수기업은 행정안전부에서, ISO22301은 국제 표준화 기구(ISO; International Organization for Standardization)에서 인증하는 제도로, 재해발생으로 기관의 핵심기능이 중단된 경우 피해를 최소화하고 복구 목표시간 내에 재개하기 위한 경영시스템을 평가하는 인증제도이다.

공사는 10월 중순 1, 2차에 걸친 체계적인 인증심사를 통해 공사가 국제적 수준의 비즈니스연속성경영시스템을 구축했고 신뢰할 수 있는 재난 대처능력을 보유하고 있다는 것을 입증했다.

차민식 사장은 “작년 재해경감 우수기업에 이어 올해 ISO22301 인증을 취득하며 우리 공사의 재난대처 능력이 글로벌 기업 수준으로 향상 됐다”며 “비즈니스연속성관리시스템의 지속적 개선을 통해 더 나은 고객 만족을 실현하도록 하겠다”고 말했다.

광양=아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr