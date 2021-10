세븐일레븐, 아이폰 전용 간편터치결제 서비스 도입

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 편의점 업계 최초로 미래에셋페이를 활용한 아이폰 전용 간편터치결제 서비스를 약 2000여 점포에서 선보인다고 21일 밝혔다.

이번에 도입된 서울·제주지역을 시작으로 다음 달부터는 전국 모든 점포에서 아이폰 간편터치결제 서비스 이용이 가능하도록 할 계획이다.

앞서 세븐일레븐은 지난 8월 NFC 결제 솔루션 스타트업인 ‘올링크’와 아이폰 전용 결제 시스템 도입을 위한 업무협약을 체결했다.

세븐일레븐 관계자는 “국내 우수 스타트업과의 협력 관계를 통해 가맹점의 경쟁력을 높이기 위한 서비스 혁신에 매진하고 있다”며 “편의점의 주고객층이며 아이폰을 주로 사용하는 MZ세대(밀레니얼+Z세대)들에게 획기적인 결제 편의를 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr