[e공시 눈에 띄네]코스피-20일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 컨버즈 = 거래소 "2022년 10월20일 개선기간 중 주권 매매거래 정지 계속. 개선계획 미이행 확인시 개선기간 중 기업심사위원회서 상장폐지 여부 결정"

◆ 현대제철 = 민주노총 총파업 결의대회 참석으로 20일 8시간 동안 현대제철 울산공장 생산(5888억원) 중단.

