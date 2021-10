골프존아메리카 "글로벌 골프 매니지먼트 기업 트룬과 MOU"

골프존아메리카가 글로벌 골프 매니지먼트 기업 ‘트룬(TROON)’과 손을 잡았다.

최근 MOU를 체결한 뒤 복합 골프 문화공간 ‘지스트릭트(ZSTRICT)’ 사업 전개에 나섰다. 트룬은 신규 매장 오픈을 위한 사전 개발 업무와 프로젝트 관리, 골프레슨, 식음료 시설 운영 등 전반적인 업무를 담당한다. 양사는 2019년 미국 코네티컷의 대형 스포츠센터 ‘첼시피어스 코네티컷(CPCT)’에 1호점을 오픈했다. 2022년까지 뉴욕주 전역에 걸쳐 매장을 추가한다.

지스트릭트는 다양한 서비스로 폭넓은 인기를 얻고 있다. 세인트앤드류스와 페블비치 등 전 세계적으로 유명한 약 90개 골프코스에서 라운드가 가능하다. 모바일 앱에 접속하면 실시간 자신의 라운드 및 스윙 모습을 고화질로 확인할 수 있다. 또 정기적으로 토너먼트 대회에 참여할 수 있고, 챌린지 모드를 통해 진기록 달성 골퍼들을 대상으로 상금을 지급하는 이벤트를 펼친다.