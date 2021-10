"불평등 타파" 민노총, 광주서 3000명 총파업 투쟁

광주 등 전국 14곳서 동시다발적으로 열려

비정규직 철폐·일자리 보장 등 평등사회 촉구



49명 '쪼개기 집회' 방역수칙 위반 곳곳에

市, 행정명령 및 경찰고발 등 강경대응 방침

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전국민주노동조합총연맹 광주본부가 비정규직 철폐 등 노동 이슈를 부각하며 대규모 총파업에 돌입했다.

민주노총 광주본부는 20일 오후 2시쯤 광주 서구 광주시청 앞 도로에서 '불평등 타파와 평등 사회로의 대전환' 총파업 대회를 개최했고, 주최 측 추산으로 3000여명의 조합원들이 참석했다.

이날 대회는 '5인미만 사업장 차별철폐, 노동자의 노조할 권리쟁취 등을 주제로 전국 14개 지역에서 동시다발적으로 열렸다.

민주노총은 광주본부는 이날▲비정규직 철폐를 비롯해 ▲5인 미만 사업장 차별철폐 ▲노동자의 노조 할 권리쟁취 ▲일방적 해고와 구조조정 중단 ▲부동산 투기 불로소득 환수 공공 임대주택 확대 ▲불평등체제 타파 평등사회 촉구 등을 요구했다.

노조는 "지난 5년간 한국사회의 불평등, 불공정으로 기인한 양극화는 더욱 심화되어 노동자, 민중의 삶은 더욱 피폐해졌다"며 "더 이상 불평등체제에서 인내로만 버틸 수 없다"고 토로했다.

이어서 "불평등 차별의 온상, 비정규직을 철폐하고 모든 노동자에게 근로기준법과 노조법을 적용해야 한다"며 "1000만명에 이르는 비정규직 노동자들은 자본의 이윤만을 위한 기계처럼 일회용 소모품을 취급받고 있다"고 목소리를 높였다.

또한 "정권과 자본은 합벅적 착취와 책임을 회피하기 위해 특수고용 노동자를 양산했으며 확장되고 있는 플랫폼 노동자를

근로기준법의 울타리 밖으로 내몰았다"고 호소했다.

이들은 "정의로운 산업 전환을 실현하고 국가가 노동자의 일자리를 보장해야 한다"며 "기후 위기, 4차산업혁명과 디지털 전환이라는 장미빛 미래 어디에도 노동자는 없다. 위기의 책임을 자본에게 묻고 국가가 노동자, 민중의 일자리와 생존을 보장하는 정의로운 전환을 요구한다"고 촉구했다.

아울러 "주택·교육·의료·돌봄·교통 공공성을 강화해야 한다"며 "투기와 불로소득의 대상으로 전락한 주택정책을 전면 수정해

집 없는 사람 누구에게나 공공임대 주택을 보장해야 한다"고 주장했다.

끝으로 "대학서열화 폐지와 대학 무상교육을 통해 자라나는 청소년들을 입시지옥에서 해방시키고 부모세대를 등록금 고통에서 벗어나도록 해야 한다"고 덧붙였다.

대회사가 끝난 후에는 광주시청에서 더불어민주당 광주시당까지 1.1㎞ 구간을 행진하는 행사가 이어졌다.

현장에는 경찰 인력 500여명과 관할 구청인 서구 인력 80여명을 투입, 방역수칙 미준수 행위에 대해 단속을 하기도 했다.

방역당국은 49명으로 '쪼개기 집합'에 대해 방역수칙 위반에 해당된다며 불법집회로 간주했다. 방역당국 관계자는 "해산 요구를 했음에도 집회 참여자들이 이를 지키지 않았다"며 "노동 관계 부서와 협의를 거쳐 과태료 처분 등 강경하게 대응할 방침"이라고 밝혔다.

