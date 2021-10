靑 "文대통령, FA-50 안전성 시연하며 세일즈 나선 것"

FA-50 비행 마치고 '2021 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)' 참석

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 문재인 대통령이 FA-50 비행을 마치고 '2021 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)' 개막식에 참석한 것과 관련해 안전성을 시연하며 세일즈에 나선 것이라고 밝혔다.

청와대 핵심 관계자는 20일 "대통령이 FA-50을 직접 타시는 것으로서, 아마 직접 타시는 것만큼 그 안전성에 대한 전폭적인 신뢰를 보일 수 있는 방법이 없다고 생각하는데, 몸소 시연하시면서 세일즈에 나서신 것"이라고 설명했다.

청와대 핵심 관계자는 "ADEX는 오래 전부터 계획되어 있었던 것이고, ADEX가 동북아 최대 규모의 방산 관련 전시로 전 세계적으로도 많이 열리지 못했었기 때문에 이번에 많은 국가에서 또 많은 참석자들이 오셨다"고 말했다.

청와대 핵심 관계자는 "올해 28개국 440개의 국내외 기업들이 참여했다. 오늘 행사에 대통령께서 직접 타신 FA-50과 T-50계열 항공기에 관심을 표한 국가들의 주요 인사들이 많이 왔다"고 덧붙였다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr