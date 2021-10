윤재갑 의원, 쌀 가격 안정을 위한 30만 톤 시장격리 촉구

통계청, 쌀 과잉 생산량 약 30만 톤에 달할 것으로 전망



올해 쌀 생산량 9.1% 증가 전망에 일부 산지에선 이미 10% 폭락



[해남=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 윤재갑 국회의원(더불어민주당 해남·완도·진도)이 농림축산식품부로부터 제출받은 자료에 따르면, 쌀 생산량이 지난해보다 9.1% 증가함에 따라 쌀가격 폭락이 우려된다며, 정부의 선제적 시작격리를 촉구했다.

올해는 지난해보다 기상 상황이 좋았고 농식품부의 ‘논의 타작물 재배지원사업’이 종료되면서 쌀 재배면적도 6000㏊가량 증가한 결과, 약 382만t의 쌀이 생산될 것으로 전망된다.

지난해, 쌀 생산량 351만t과 비교할 때, 약 30만t이 과잉생산 되면서 쌀가격 폭락에 대한 농민들의 우려가 큰 상황이다.

실제로 전남의 13.6%를 생산하는 해남의 경우, 지난해 40㎏ 조곡이 7만원 선에 거래됐으나, 올해 10월 초 기준, 최대 10%가량 폭락한 6만3000원 선에 거래되고 있다.

농식품부는 쌀 생산량이 최종적으로 확정·발표되는 11월 중순에서야 수급 상황을 판단하고 시장격리를 포함한 보완책을 마련하겠다는 태도다.

하지만, 지난해보다 9.1%의 생산량 증가와 수확기 가격도 10%가량 떨어진 지역도 존재하는 만큼, 농식품부가 시장격리를 위한 개입요건을 이미 갖춘 셈이다.

더구나, 수확기 기상 상황으로 인해, 통계청이 발표한 9.1% 생산량 증가 전망치가 달라질 수 있다는 우려에 대해서도 지난해 통계치의 전망치와 실제 수확량 간의 오차 3.3%를 고려해도, 이미 시장격리 요건을 갖췄다.

윤재갑 의원은 “농식품부가 선제적 시장격리를 시행하거나, 최소한 시장개입 의지를 조속히 밝히지 않으면, 올해 반짝 회복했던 쌀가격이 또다시 폭락하는 불상사가 발생할 수 있다”고 지적했다.

