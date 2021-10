[아시아경제 이선애 기자] 신세계건설은 히엘건설과 790억3414만원 규모의 울산 신정동 22-4 주상복합 신축공사 계약을 맺었다고 20일 공시했다. 이는 지난해 매출의 8.26% 규모다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr