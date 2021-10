LG화학, 경영진과 MZ세대 간 코멘토링 진행

3개월간 양방향 코멘토링(co-mentoring) 진행

임원은 일과 성장 비전…MZ세대는 젊은 세대와의 소통법 등 상담

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 840,000 전일대비 9,000 등락률 +1.08% 거래량 272,420 전일가 831,000 2021.10.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [초동시각] 공매도, 불신부터 해결해야양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대LG에너지솔루션, 연세대와 손 잡고 배터리 계약학과 만든다 close 이 최고경영진과 MZ세대 젊은 직원이 서로의 멘토가 되어주는 프로그램인 ‘코멘토링(co-mentoring)’을 진행한다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 840,000 전일대비 9,000 등락률 +1.08% 거래량 272,420 전일가 831,000 2021.10.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [초동시각] 공매도, 불신부터 해결해야양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대LG에너지솔루션, 연세대와 손 잡고 배터리 계약학과 만든다 close 은 20일 '코멘토링' 첫 시작으로 신학철 부회장이 사원·선임 등으로 구성된 4명의 젊은 직원들로부터 멘토링을 진행했다고 밝혔다.

신 부회장은 먼저 ‘대기업 CEO vs 정년보장 만년 과장’ 등 두가지 상황에 대해 선택하는 ‘밸런스 게임’ 등 세션을 통해 개인의 성향을 중시하고 다양성을 존중하는 MZ세대들의 생각을 듣는 시간을 가졌다.

이후 회사 업무, 조직문화 등 주제에 자유롭게 질문하는 ‘무엇이든 물어보살’ 세션을 통해 젊은 직원들과의 소통팁을 전수 받았다. MZ세대의 특성을 대표하는 나를 중심으로 주체적 삶은 추구하는 ‘마이싸이더’, 끊임없이 자기계발에 힘쓰는 샐러리맨과 학생의 조합어 ‘샐러던트’, 취향에 대해 소신발언하는 싫습니다 존중해주세요의 줄임말 ‘싫존주의’ 등의 신조어를 알려주는 시간도 가지기도 했다. 향후에는 반대로 신학철 부회장이 멘토가 되어 젊은 직원들에게 조직 비전에 관한 멘토링을 할 예정이다.

코멘토링 프로그램은 올해 본격 시작한 것으로 현재 회사 전체 구성원의 약 55%를 차지하고 있는 MZ세대 구성원이 빠르게 증가함에 따라 회사 경영진과 구성원 간 원활하게 소통하고 업무적 시너지를 내기 위해서다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 840,000 전일대비 9,000 등락률 +1.08% 거래량 272,420 전일가 831,000 2021.10.20 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [초동시각] 공매도, 불신부터 해결해야양시장 강보합 출발…장초반 코스피 3030대LG에너지솔루션, 연세대와 손 잡고 배터리 계약학과 만든다 close 은 신청을 통해 신학철 부회장을 비롯해 각 사업본부장, CHO, 경영전략담당, 사업담당, 연구개발 담당 등 각 부분 임원 30명과 사원·선임급 젊은 직원 110여명을 선정했다. 이들의 평균 나이는 각각 29세와 54세로, 3개월 간 서로 멘토와 멘티의 역할을 바꾸어 가며 각자의 니즈(needs)에 따라 프로그램을 다채롭게 꾸려나가는 양방향 멘토링을 진행한다.

신학철 부회장은 "소통을 통해 서로 이해와 공감이 이뤄져야 진정한 협업의 시너지가 발생한다”며, 앞으로도 세대 공감을 이룰 수 있는 새로운 소통 혁신을 지속해 나갈 것" 이라고 말했다.

한편 신 부회장은 취임 이후 지금까지 매월 다양한 조직과의 스피크업 테이블(speak-up table)을 20회 실시하였고, 전사 구성원 대상의 타운홀미팅(townhall meeting)도 분기별로 진행하는 등 다양한 소통을 강화해 오고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr