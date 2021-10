기사회생한 장위15구역, 조합설립 눈앞

[아시아경제 김혜민 기자] 한때 정비사업구역 해제로 좌초 위기를 겪었던 서울 성북구 장위뉴타운 15구역 재개발이 조합설립을 눈앞에 두고 있다.

20일 정비업계에 따르면 장위15구역 재개발추진위원회는 다음달 9일 조합설립 총회를 연다. 추진위 관계자는 "지난해 8월부터 주민 동의를 받기 시작해 현재 동의율이 80%를 넘어섰다"며 "연내 조합설립 인가를 받는 것이 목표"라고 말했다.

이 구역은 2008년 재정비촉진구역으로 지정돼 2500가구 규모의 재개발 사업을 추진했지만 박원순 전 서울시장 시절인 2018년 5월 뉴타운 출구전략에 따라 서울시 직권으로 구역에서 해제됐다. 이후 추진위는 서울시와 성북구청을 상대로 정비구역지정 직권해제처분 무효소송을 제기했고 올 1월 대법원 판결에서 최종 승소했다. 당초 이 구역은 지난해 3월2일 일몰기한이 도래했지만, 승소 이후 서울시가 2023년 1월1일까지 기한을 연장하면서 사업 추진의 큰 걸림돌도 사라졌다.

지하철 6호선 상월곡역 역세권에 위치한 해당 구역은 재개발을 통해 2800~3000여 가구 안팎의 대단지로 거듭날 예정이다.

다만 해당 구역 내 가로주택정비사업이 동시에 추진되고 있는 것은 갈등 요소다. 추진위측은 예전 계획대로 전체 재개발을 해야한다고 주장하지만, 가로주택정비사업 조합측은 단독으로 사업을 추진하겠다는 입장을 고수하고 있다. 업계 관계자는 "지정해제 소송 중에 가로주택사업을 승인하면서 내홍만 키운 꼴"이라며 "조속히 조율돼야 사업 추진 속도도 높일 수 있다"고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr