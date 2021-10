[아시아경제 박소연 기자] 해성티피씨 해성티피씨 059270 | 코스닥 증권정보 현재가 13,350 전일대비 2,850 등락률 +27.14% 거래량 1,383,210 전일가 10,500 2021.10.20 14:01 장중(20분지연) 관련기사 대선 테마 가파른 상승! 숨어있던 차세대 대장주의 등장![특징주]해성티피씨, 무상증자 결정 소식에 상한가 해성티피씨, 45억원 규모 신규 시설투자 close 가 강세다.

해성티피씨는 20일 오후 1시3분 기준 코스닥 시장에서 전일보다 3150원(30%) 오른 1만3650원에 거래되고 있다.

이 회사는 감속기 및 기어(Gear)의 설계, 제조 전문기업이다. 수직 및 수평 이동수단인 엘리베이터와 에스컬레이터의 핵심부품인 승강기용 권상기(감속기)를 생산하고 있다.

특수감속기의 설계 및 제조기술을 제조로봇용 고정밀 Cycloid 감속기,풍력발전기용 Cycloid 감속기 등 연관분야로 확대 적용해 신규사업을 확장하고 있다.

시가총액 632억원, 코스닥 1269위다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr