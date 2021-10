[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 주차 문제로 다투다 자신의 차량 보닛 위에 오른 상대방을 보고도 그대로 운전해 땅에 떨어지게 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

울산 북부경찰서는 특수상해 혐의로 A씨를 조사하고 있다고 20일 밝혔다.

A씨는 지난 19일 오후 5시 25분께 울산의 한 도로에서 자신의 차량 보닛 위에 오른 B씨를 수백m를 운전해 떨어뜨린 뒤 도주한 혐의를 받고 있다.

경찰에 따르면 A씨와 B씨는 북구의 한 공터에 차량을 주차하다 다퉜다. A씨는 자리를 피하려고 했으나, B씨가 이를 막아서면서 차량 보닛 위에 올라탔다.

신고받고 출동한 경찰은 40여분 만에 도주한 A씨를 붙잡았다.

경찰은 목격자 등을 상대로 정확한 경위를 조사하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr