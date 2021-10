광양시, ‘랜선 페스티벌’ 통해 키위 홍보 나서

부드러운 식감과 우수한 영양으로 소비자 선호도 높아

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시는 지역에서 생산되는 농산물 골드키위와 레드키위를 홍보하기 위해 스타 셰프 이원일과 ‘랜선 페스티벌’을 통해 판매에 나선다.

시는 오는 25일 오전 11시에 ‘네이버 쇼핑 라이브’를 통해 광양시의 맛 좋고, 품질 좋은 골드키위와 레드키위를 실시간으로 판매할 예정이고, 방송을 통한 구매고객에게는 할인쿠폰을 지급하며 방송 중 각종 이벤트도 준비 중이다.

실시간 라이브커머스 방송이 끝나도 10월 27~29일 총 5회에 걸쳐 LG헬로비전 채널에서 만나볼 수 있다.

이번 방송에서 판매되는 광양시의 골드키위와 레드키위는 그린키위보다 산도가 낮아, 신맛이 적고 단맛이 강한 것이 특징이다.

또한 부드러운 식감과 우수한 영양으로 소비자 선호도가 높아 그린키위에 비해 높은 가격에 판매되고 있다.

나승도 농산물마케팅과장은 “새로운 유통채널로 자리잡은 라이브커머스 채널을 통해 맛과 품질이 우수한 광양키위를 소비자에게 널리 알리겠다”고 말했다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자