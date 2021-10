'고발사주 의혹, 전두환 옹호' 악전고투 尹… 총공세 나선 與

조성은 "尹, 사건 인지 가능성 커"

송영길 "이쯤 되면 확신범"

[아시아경제 박준이 기자, 전진영 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 다시 불 붙은 고발 사주 의혹과 '전두환 전 대통령 옹호' 발언으로 악전고투를 벌이고 있다. 윤 전 총장이 다소 흔들리는 모습을 보이자 당장 여권에서는 "21세기형 전두환"이라는 말까지 나오며 총공세에 나서는 모습이다.

고발 사주 의혹 제보자 조성은씨는 20일 KBS라디오 '최경영의 최강시사'에서 "(고발) 지시자뿐 아니라 윤 전 총장도 사건을 인지하고 있었을 가능성이 매우 높다"고 주장했다. 그러면서 "저렇게(윤 전 총장과 관련이 없다고) 주장할수록 사퇴나 법적 책임을 받는 결과밖에 남지 않을까라는 생각도 한다"고 윤 전 총장을 겨냥했다. 전날 공개된 조씨와 김웅 국민의힘 의원 간 통화 녹취록 원문에 따르면 김 의원은 지난해 4월3일 조씨에게 "고발장 초안을 저희가 일단 만들어서 보내겠다"고 언급한 것으로 나타났다. 김 의원에게 이 같은 일을 시킨 것이 윤 전 총장이냐는 게 이 논란의 핵심이며 이와 관련한 직접 증거는 아직 나온 게 없다. 조씨는 녹취록 공개를 계기로 윤 전 총장의 개입 가능성이 높아졌다는 주장을 펼친 것이다.

윤 전 총장 캠프의 김경진 대외협력특보는 이와 관련해 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에서 "고위공직자범죄수사처(공수처)가 밝혀낼 것"이라며 "담당 검사를 지정하는 데만 해도 2주가 걸린다. 선거에 영향을 미치기 위해 대검찰청에 고발장 접수를 한다는 건 논리가 성립될 수 없다"고 선거 개입이라는 주장을 부인했다.

윤 전 총장은 19일 전두환 전 대통령을 옹호하는 발언으로 지탄을 받았는데, 여권에선 이 발언의 문제점을 20일까지 집중 부각시키고 있다. 송영길 민주당 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 "어디 감히 전두환 정권 폭정의 가장 큰 피해자인 호남민을 들먹이며 전두환을 찬양하나. 이쯤 되면 단순 실언·실수가 아니라 명확한 확신범"이라고 비판했다. 민주당 소속 광주·전남·전북 의원 일동도 국회에서 기자회견을 열어 "호남 폄훼와 국민을 우롱하는 망나니적 망언에 대해 사죄하고 후보직 사퇴를 촉구한다"고 밝혔다.

전 전 대통령 관련 발언에 대해 윤 전 총장은 이날 페이스북으로 "전두환 정권이 독재를 했고 자유민주주의를 억압했던 것은 두 말할 필요도 없는 역사적 사실"이라고 해명했지만, 발언 자체에 대해서는 "옹호하려는 취지는 아니었다"고 했을 뿐 사과는 하지 않았다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr