경찰청장, "'대장동 수사' 일선 불만…검찰 협조 잘 되기를 기대"

곽상도 아들 사건 檢 송치 여부는 아직 검토 중

유동규 창밖에 던진 휴대전화, 수리 후 포렌식 절차

'부동산 투기 의혹' 국회의원 17건 내·수사중

[아시아경제 이관주 기자] 경기 성남시 대장동 개발사업 특혜 의혹을 두고 검찰과 경찰 간 중복수사로 '엇박자'가 나고 있다는 지적에 대해 김창룡 경찰청장이 검찰과 보다 신속한 협의가 이뤄지길 바란다는 입장을 밝혔다.

김 청장은 18일 기자 간담회에서 최근 대장동 수사를 놓고 불거진 검·경 간 불협화음 논란에 대해 "신속하게 철저하게 실체적 진실을 밝히는게 제일 중요한 만큼 경찰도 최대한 협조하고 있다"면서도 "다만 일부 강제수사와 관련해 일선에서 많은 애로를 호소하고 있다"고 말했다.

김 청장은 이어 "지난번 김오수 검찰총장과 얘기했을 때 조금 더 신속·원활하게 협의가 잘 됐으면 좋겠다고 했고, (김 총장도) 전적으로 협조하겠다고 했다"며 "강제수사와 관련해 검찰의 적극적인 협조·협의가 잘 진행되길 기대하고 있다"고 덧붙였다.

검찰과 경찰은 대장동 의혹에 대해 각자 전담수사팀을 구성해 수사하고 있다. 그러나 의혹의 핵심인물인 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 옛 휴대전화 압수수색, 곽상도 의원 아들 퇴직금 50억원 수령 사건 송치 요구 등과 관련해 불협화음이 나고 있다는 지적이 이어지고 있다.

김 청장은 유 전 본부장 휴대전화를 검찰이 압수수색한 것에 대해 "경찰에서 (압수수색 영장을) 신청했고, 검찰 청구가 늦어지는 와중에 검찰에서도 동일한 사안에 대해 영장을 청구해 발부받아 집행했다"며 "이런 긴급사안은 긴밀하게 공동으로 협의·협조하면 더 효과적으로 이뤄질 수 있는데 실질적 협의를 통해 협조가 잘 이뤄지기를 기대한다"고 했다.

다만 곽 의원 아들 사건에 대한 검찰의 송치 요구가 대통령의 검·경 협력 주문에 따라 이뤄진 것 아니냐는 의문에 대해서는 수사 준칙에 따라 이뤄진 것이라고 설명했다. 김 청장은 "(곽 의원 아들 압수수색) 영장을 신청한 게 지난 6일이고, 그에 대해 검찰에서 동일사건을 서로 조사하고 있으니 송치를 요구하겠다는 입장을 전해왔다"며 "8일 송치 요구하겠다는 의견을 경기남부경찰청에 공식적으로 통보해왔다. 대통령 말씀은 12일에 있었는데, 비슷한 시기라 오해가 있던 것 같다"고 했다. 경찰은 현재 동일한 사건인지 확인하기 위해 검찰에 요청해 사건을 열람한 상태로, 추가 협의를 거친 후 송치 여부를 결정할 방침이다.

유 전 본부장이 창밖으로 던졌던 휴대전화에 대해서는 경찰청 국가수사본부 디지털포렌식센터에서 분석이 이뤄지고 있다. 김 청장은 "경기남부청에서 12일에 의뢰했는데 보고받기론 파손 상태가 상당히 심각한 것으로 들었다"며 "관련 부품을 구해 일단 기기가 정상 작동할 수 있게 수리한 다음에 해야 하는데, 절차에 따라 신속하고 빈틈없이 진행할 것"이라고 했다.

한편 한국토지주택공사(LH)에서 촉발된 부동산 투기 의혹과 관련한 국회의원 대상 수사도 마무리 단계에 접어든 것으로 전해졌다. 현재 수사선상에 오른 의원은 33명, 34건으로, 경찰은 이 가운데 혐의가 인정된다고 판단한 2건은 송치했고 15건은 불입건 종결했다. 송치된 의원은 토지매입 미신고 의혹이 불거진 김경협 더불어민주당 의원, 뇌물수수 혐의를 받는 정찬민 국민의힘 의원 등이다. 나머지 17건에 대해서는 입건 전 조사(내사)·수사가 진행 중이다. 김 청장은 "상당수가 수사 마무리됐고 최종적인 것만 확인하면 되는 단계"라고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr