[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 18일 광주광역시의회 열린시민홀에서 제41회 전국장애인체육대회에 출전하는 광주시 선수단을 격려하며 광주의 위상을 높여 달라고 당부했다.

