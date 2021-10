[아시아경제 지연진 기자] NHN벅스 NHN벅스 104200 | 코스닥 증권정보 현재가 7,070 전일대비 1,630 등락률 +29.96% 거래량 1,399,708 전일가 5,440 2021.10.18 09:48 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-20일맥스트 따라간다! 최대 수혜 받는 ‘ㅇㅇㅇ’! 잭팟!NHN벅스, 왕문주 대표 선임 close 가 국내 최초 소셜네트워크서비스 싸이월드 운영 재개 소식에 하루 가격제한선까지 급등했다.,

NHN벅스는 18일 코스닥 시장에서 개장 8분만에 전거래일대비 29.96% 상승한 7070원에 거래되고 있다.

앞서 싸이월드 운영 재개에 나선 싸이월드제트는 15일부터 ‘최소 기능 제품’(MVP) 서비스를 시작, 시범 운영 후 싸이월드의 정식운영에 돌입한다고 밝혔다.

NHN벅스는 싸이월드의 핵심 서비스인 BGM서비스 구축을 지원하고, 싸이월드 BGM 서비스에 필요한 음원을 공급하는 계약을 맺었다.

