인터리커, 싱글몰트 위스키 '로크로몬드' 30년 국내 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 위스키 임페리얼을 판매하는 드링크인터내셔널의 자회사 인터리커가 세계 4대 메이저 골프대회 ‘디오픈 챔피언십’ 공식 위스키로 유명한 스코틀랜드 싱글몰트 위스키 '로크로몬드(LOCH LOMOND)' 신제품을 출시한다고 18일 밝혔다.

이번에 출시되는 싱글몰트 위스키 '로크로몬드'는 로크로몬드 21년, 로크로몬드 30년 등 총 2종이다. 로크로몬드 21년은 각기 다른 3종의 몰트원액이 최상급 아메리칸 오크에서 숙성됐다. 21년 고유의 유니크함을 위해 병에 넣기 전 3개월 전부터 함께 후숙 과정을 거쳐 바닐라의 달콤한 향에 복숭아와 배의 향 그리고 약간의 피트 향이 더해진 풀바디 위스키이다.

로크로몬드 30년은 최상급 아메리칸 오크통에서 숙성시키고 올로로소 쉐리 캐스크에서 마무리하여 복합적인 조화를 이뤘다.

로크로몬드는 스코틀랜드 알렉산드리아 로몬드 호수에 위치하고 있는 증류소에서 탄생한 제품으로 몰트 100%를 사용해 단식 증류한 싱글몰트 위스키이다.

국내 팬들에게는 세계 4대 메이저 대회 중 하나인 ‘디오픈(The OPEN)’ 골프대회의 메인 스폰서 브랜드로 알려져 있다. 이를 기념하여 로크로몬드는 매년 스페셜 에디션 위스키를 생산하고 있으며, 지난 8월에 149번째 대회를 기념해 오픈스페셜과 코스컬렉션(20년) 2종 한정판을 발매한 바 있다.

