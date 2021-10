[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 외국인 체납자에게 6개 국어로 체납고지서를 제작해 발송했다. 대상자는 총 3969명이다.

수원시는 언어 장벽ㆍ정보 부족 등으로 인해 세금 납부에 어려움을 겪는 외국인들을 위해 몽골어ㆍ베트남어ㆍ우즈베키스탄어ㆍ중국어ㆍ영어ㆍ한국어 등 6개 국어로 체납고지서를 제작했다고 18일 밝혔다.

시는 앞서 지난 지난 5월 처음으로 외국어 체납고지서를 발송했다.

시는 이번 외국어 체납고지서 발송으로 최대 6억3300만원의 체납액 징수가 가능할 것으로 보고 있다.

시 관계자는 "세금 납부에 어려움을 겪는 외국인들을 위해 다양한 납부 방법을 발굴해 시행하겠다"며 "외국인들을 대상으로 지방세 체납액 납부 방법을 적극적으로 홍보하고, 체납 외국인에 대한 체납처분도 한층 강화하겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr