尹 지지 나선 전여옥 "홍준표는 이월상품...지난 대선 때 그대로"

"'전과4범' 이재명 이길 힘좋은 검투사, 李 확실하게 날릴 후보는 윤석열"

"총기 흐려져...예전의 '눈부셨던 홍준표' 아니었다"

[아시아경제 김소영 기자] 전여옥 전 새누리당(국민의힘 전신) 의원이 윤석열 전 검찰총장에 대한 공개 지지 선언과 함께 홍준표 의원에 대한 실망감을 감주치 못했다.

전 전 의원은 지난 16일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "윤석열과 홍준표 둘 중 하나 선택하기 쉽지 않았으나 어제 '일대일 토론'을 보고난 뒤 결정했다. 윤석열 후보로 확실히 정했다"고 밝혔다.

그는 "(윤 전 총장은) 공갈협박범 전과 4범 이재명을 이길 힘과 의지와 패기가 보였다"며 "우리가 윤석열 사용설명서·매뉴얼만 확실히 따른다면 국민이, 법이 기준이 되는 세상을 만들 수 있다는 확신이 들었다"고 이유를 설명했다.

이어 "홍준표는 이월상품이었다. 지난 대선 때 '홍준표' 그대로였다"며 "공약은 'MB의 747' 재활용, 구호는 '부자에게 돈 쓸 기회를, 빈자에게는 부자가 될 기회를' 지난번 내가 감명 깊었던 홍준표 구호의 재방송이었다"고 지적했다.

그러면서 "어제 토론은 홍준표의 완패였다. '일부러 살살 한 것'이 아니다. 기운이 달렸고 에너지가 모자랐고 총기가 흐려졌다. 예전의 '눈부셨던 홍준표'가 아니었다"고 질타했다.

또 "어제 대선토론을 보며 '정치인 홍준표'의 시대가 저물었다는 것을 깨달았다"며 "홍준표의 '유효기간'이 지난 것이다. 오랫동안 홍준표를 지지했던 사람으로서 슬프고 가슴 아픈 토론이었다"고 소회를 밝혔다.

전 전 의원은 "'전과4범' 이재명을 이길 힘 좋은 검투사를 뽑으면 된다. 나는 '윤석열'을 뽑기로 했다"며 "시퍼렇게 살아있는 권력 문재인과 맞짱 뜨듯, 이재명을 확실하게 날릴 후보는 윤석열"이라고 글을 썼다.

그는 "난 윤석열을 한 번도 만난 일도 없다. 아무런 개인적 인연도 없다. 오로지 대한민국의 미래, 우리 자식들의 미래를 위해 윤석열을 선택할 뿐"이라며 "우리 자식들의 미래를 위해 윤석열을 선택할 뿐이다. 대한민국을 아수라 '안남시'로 만들 수는 없기 때문"이라고 강조했다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr