골프존 "ESG위원회 출범"

"고객, 사회, 환경을 함께 고려한 지속가능한 경영."

골프존이 본격적으로 ESG 경영에 나섰다. 최근 골프존타워서울 본사에서 박강수, 최덕형 대표이사 등으로 구성된 위원회를 출범시켰다. 앞으로 친환경, 폐기물 저감, 사회공헌 노사협력, 일하기 좋은 기업문화 조성, 공정거래, 재무 리스크 관리, 윤리경영, 고객의 소리 통합 관리, 점포 서비스 개선, 가맹점과의 상생 등의 ESG 경영을 위한 다양한 세부 과제들을 이행해 나갈 방침이다.

골프존은 2000년 창립 이후 환경을 고려한 자연 친화적인 오피스 시스템이 갖춰진 건축물인 ‘골프존 조이마루’ 설립을 비롯해 탈플라스틱 운동 ‘고고 챌린지’에 동참하는 등 다양한 친환경 기업 경영을 펼치고 있다. 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 나눔 봉사활동, 취약계층 아동 후원 등 매년 지역사회 어려운 이웃들을 위한 사회공헌활동을 지속적으로 벌이고 있다.