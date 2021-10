제1차 대외경제안보 전략회의 모두발언

[세종=아시아경제 문채석 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 미국의 반도체 정보 제공 요청과 관련해 18일 "기업의 자율성, 정부의 지원성, 한미 간 협력성 등에 바탕을 두고 대응해나갈 필요가 있다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 정부서울청사에서 첫 대외경제안보전략회의를 열고 '미국 반도체 정보 제공 요청 관련 동향 및 향후 대응 방향'을 논의했다.

그는 기업의 민감한 정보 문제, 기업 부담 완화를 위한 정부의 지원에 대해 고려해야 한다면서 "특히 정부는 기업계와의 소통과 협력을 각별히 강화하겠다"고 강조했다.

