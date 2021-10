"일류경찰이 안전한 일상을 약속합니다" 경찰 교육·훈련 대대적 쇄신

경찰청, '경찰 교육·훈련 혁신 비전' 발표

교육기관 전문화·첨단 기술 활용

인재양성 조직 신설하고 제도 개편도

[아시아경제 이관주 기자] 경찰이 ‘일류경찰’ 육성을 목표로 경찰관 교육·훈련분야를 대대적으로 쇄신한다.

경찰청은 18일 오전 경찰청사에서 열린 ‘경찰 교육·훈련 혁신 비전’ 발표회에서 ‘일류경찰이 안전한 일상을 약속합니다’라는 비전을 선포하고 3대 추진전략과 주요 과제를 추진키로 했다.

먼저 경찰청 직속 4대 교육기관인 경찰대학, 경찰인재개발원, 중앙경찰학교, 경찰수사연수원의 전문화·차별화를 도모한다. 경찰대학은 외연을 확장해 미래치안 및 연구개발(R&D) 등 치안정책의 '씽크탱크' 역할을 맡고, 경찰인재개발원은 치안전문가를 육성·인증하는 최상위 직무교육 기관으로 거듭난다.

또 중앙경찰학교는 신임경찰 교육을 정상화·확대하고 실습형 시뮬레이션 훈련 강화 등을 통해 최일선 현장에서 믿고 의지할 수 있는 정예경찰 양성을 목표로 한다. 경찰수사연수원은 수사역량 강화를 위한 수사기법 연구환경 조성 및 인프라를 확충할 계획이다.

인공지능(AI), 메타버스 등 4차산업 기술을 활용한 경찰교육 첨단화도 담겼다. 경찰은 올해부터 5년간 240억원을 투입해 세계 최초 확장현실(XR) 기반 시뮬레이션 훈련 시스템을 구축할 방침이다. 이를 통해 실제 현장 상황과 같은 훈련·실습이 가능해질 것으로 기대된다. AI튜터, 메타버스 등을 통해 경찰관들의 다양한 지식을 공유할 수 있는 비대면 교육 플랫폼 구축도 준비한다.

지속 가능한 인재육성 추진체계 구축을 위해 직제·제도도 개선한다. 경찰청에는 인재정책관, 시·도경찰청에는 인사교육과 신설을 추진하고 지정 교육훈련·평가를 통과한 경찰관에게 보직 지원 자격을 부여하는 '보직인증제'와 '선교육·후배치'를 도입할 계획이다.

경찰은 이번 비전 마련을 위해 내부 전담팀을 비롯해 인적자원개발(HRD) 외부 전문가로 구성된 자문위원회를 구성해 경찰교육훈련 시스템을 진단하고 구체적 과제를 마련했다고 설명했다. 임철일 교육·훈련 혁신 자문위원장은 "경찰 교육·훈련을 획기적으로 개선할 수 있도록 깊이 있는 검토를 거쳐 이번 계획을 마련했다"며 "발표 이후에도 지속해서 이번 계획의 이행상황 등 모든 부분을 책임감 있게 확인할 계획"이라고 말했다.

김창룡 경찰청장은 "경찰 교육·훈련 혁신으로 실력과 인성 모두 국민에게 공감받는 일류경찰관을 육성해 '국민 체감 경찰개혁'을 발 빠르게 추진하겠다"면서 "가장 안전한 나라, 존경과 사랑받는 경찰로 나아가겠다"고 강조했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr