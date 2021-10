대장동 개발 로비·특혜 의혹의 핵심 인물로 꼽히는 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사가 18일 인천국제공항에 도착해 차량으로 향하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.