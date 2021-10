홍준표 측 "김건희 계좌 공개한다던 尹, 조속히 거래 내역 공개하라"

"국민과 당원들의 불안 커져..김건희 계좌 공개하라"

[아시아경제 박현주 기자] 국민의힘 대선주자인 홍준표 의원 측이 윤석열 대선 예비후보를 겨냥해 부인 김건희씨 증권계좌 거래 내역을 당장 공개하라고 촉구했다.

앞서 지난 15일 '일대일 맞수 토론'에서 홍 의원이 김건희 씨의 도이치모터스 주가조작 의혹을 거론하자 윤 후보는 "계좌를 공개하겠다"고 말한 바 있다.

이와 관련, 17일 홍 의원 캠프 여명 대변인은 성명서를 내고 "윤석열 후보는 지금까지도 김씨 계좌 거래 내역을 공개하지 않고 있다"며 "윤 후보가 직접 국민에게 계좌를 공개하겠다고 약속한 말이 거짓말이 아니기를 바라며, 조속히 김건희씨 계좌 거래 내역을 공개할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

여 대변인은 "윤석열 후보는 더 이상 다른 경선 후보들의 도덕성 검증을 내부 총질이라고 지칭하며 언성을 높이는 부적절한 태도를 보일 것이 아니라, 윤 후보를 바라보는 국민의 불안한 눈빛을 인지하고 한 점 의혹 없이 의혹의 실체에 대해 명확하게 해명해야 한다"고 말했다.

그는 "많은 국민이 김씨가 주가조작·미공개 내부정보 이용 등 불법적인 방법으로 재산을 형성한 것이 아닌지, 그러한 행위가 윤 후보와 결혼 이후에도 계속 이루어진 것이 아닌지, 이 의혹에 대해 검찰이 제대로 수사를 하지 않은 이유가 무엇인지, 최근에 이르러 사건 관련자들이 구속되기 시작했는데 김씨에 대해서도 공모 혐의로 기소될 소지가 있는 것은 아닌지 커다란 의혹과 불안감을 느끼고 있다"고 설명했다.

이어 "윤 후보가 사석에서 장모에 대해 '남에게 10원 한 장 피해를 준 적 없다'라고 발언했다고 알려져 있다"며 "그 장모는 사기죄로 유죄판결을 받고 법정 구속 됐다. 윤 후보가 '부당한 징계임이 명백하다'고 말한 검찰총장 징계처분 취소소송 결과 역시 '해임도 가능할 정도로 중대한 비위가 인정된다'는 판결이 선고되면서 국민과 당원들의 불안은 더욱 커지고 있다"고 했다.

그러면서 여 대변인은 "김씨 주가조작 의혹은 단순히 윤 후보 일가의 도덕성 문제를 넘어서서, 당 전체에 대한 국민적 신뢰를 훼손할 수 있는 중차대한 문제"라고 강조했다.

끝으로 여 대변인은 "당을 대표해 대선에 출마하고자 하는 사람은 누구든지 본인과 가족의 행적에 대해 발가벗을 각오로 무제한 검증을 받아야 하고, 당내 경선 과정에서 후보들이 상호 간 도덕성을 검증하는 것은 후보들에게 주어진 마땅한 책무이자 의무"라고 강조했다.

박현주 기자 phj0325@asiae.co.kr