포스코, 세계 최대 광산업체와 탄소중립 협력

[아시아경제 최대열 기자] 포스코는 세계 최대 광산기업 BHP와 탄소중립 협력체계를 구축하기 위한 업무협약을 맺었다고 17일 밝혔다.

이번 협약에 따라 두 회사는 광산·철강업 전반에서 탄소 배출을 줄이기 위해 함께 연구개발에 나선다. 탄소배출량을 단계적으로 줄여나가기 위해 석탄 사용량을 줄이는 기술을 함께 개발하기로 했다. 철광석에서 산소를 떼어내는 데 필요한 코크스를 연료로 쓰던 기존 방식에서 나아가 수소를 함께 연료로 써 코크스 사용량을 줄이겠다는 구상이다. 수소와 함께 쓰기 적합한 강도 코크스를 공동 개발키로 했다.

또 이끼나 해초 등 친환경 바이오매스 물질을 철강 연료로 활용하기 위한 연구도 하기로 했다. 원료의 생산·운송부터 철강제품 가공에 이르는 공급망 전체의 온실가스 배출량 산정보고 체계를 개선하는 작업도 한다. 전 과정에서의 탄소배출현황을 살피는 한편 잠재적으로 줄일 수 있는 가능량도 정확히 파악할 수 있을 것으로 회사는 내다봤다. 아울러 탄소를 포집·활용·저장해 대기 중에 배출되지 않도록 하는 CCUS 기술도 함께 개발키로 했다. 두 회사는 저탄소 프로젝트 위원회를 꾸려 협력분야를 구체화하고 추진상황을 꾸준히 점검하기로 했다.

이번 협약식은 영상회의로 진행했으며 김학동 포스코 대표, 반디타 판트 BHP 마케팅·구매 총괄사장 등이 참석했다. BHP는 포스코의 최대 원료 공급사로 철광석을 비롯해 제철용 연료탄, 니켈 등 연간 1700만t 이상을 공급한다. 김학동 사장은 "포스코의 제철 기술력과 BHP의 광업 전문성을 활용해 철강 밸류체인 전반에 탄소중립의 중요한 토대를 마련할 수 있을 것"이라고 말했다.

