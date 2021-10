‘칼국수·실비김치’ 대전 대표 먹을거리, 쇼핑라이브서 판매

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 지역을 대표하는 먹을거리 중 ‘칼국수’와 ‘실비김치’를 오는 19일 오후 5시~6시 네이버 쇼핑라이브를 통해 선보인다고 17일 밝혔다.

이날 행사에서 판매되는 제품은 ‘미러유에프엔디’사의 조개 칼국수와 ‘선화동 매운 실비김치’사의 매운 김치로, 방송 중에는 최대 48%까지 할인된 가격으로 제품을 구입할 수 있다.

특히 이날 쇼핑라이브 방송은 60만 구독자를 보유한 유명 먹방 유튜버 맛상무와 쇼호스트 이경림이 출연해 대전의 대표 음식을 소개할 예정이다.

또 직접 음식을 먹으며 제품에 대한 궁금증을 실시간으로 해소하고 시청자에게 즐거움을 선사하게 된다.

라이브 방송 중 판매되는 제품은 모두 무료 배송되며 할인쿠폰 지급, 퀴즈 등 다양한 혜택과 깜짝 이벤트도 진행한다.

고현덕 시 일자리경제국장은 “지역 중소기업이 라이브커머스를 통해 내수침체의 어려움을 극복하고 새로운 판로를 개척하는 계기를 갖길 바란다”며 “시는 올해 연말까지 라이브커머스 방송 판매를 지원, 중소기업의 매출 증대를 돕겠다”고 말했다.

