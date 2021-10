[아시아경제 최대열 기자] SK온은 울산과학기술원(UNIST)과 함께 배터리 교육프로그램을 새로 만들기로 했다고 17일 밝혔다. 지난 12일부터 SK 배터리 교육프로그램(education program for SK Battery)이라는 이름의 석사과정 모집공고를 내 오는 21일까지 배터리 과학·기술분야 지원자를 모집하기로 했다. 내년 3월 대학원 에너지화학공학과(배터리과학 및 기술)에 진학한다. 이번 전형 입학생은 석사 2년간 등록금과 학연 장려금을 받는다. 석사과정 취업 후 SK온 취업 특전도 제공받는다.

