경기도, 대표상징물로 소통하는 SNS 참여 이벤트

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 대표 상징물을 통해 경기도민 및 경기도를 사랑하는 모두와 소통하는 사회관계망서비스(SNS) 참여 이벤트를 이달 18일부터 다음 달 21일까지 총 5주 동안 진행한다.

이벤트는 2개 분야로 나눠 진행된다.

첫 번째 이벤트는 일상에서 만나는 경기도 대표상징물을 촬영해 자신의 인스타그램 채널에 올리는 '내 삶 속의 경기도 대표상징물 찾기'다.

두 번째 이벤트는 경기도 대표상징물이 표현하는 3가지 가치인 공정성·가능성·다양성에 대한 자신의 생각이 담긴 사진과 글귀를 인스타그램 채널에 올리는 '경기도 대표상징물 가치를 만나다'이다.

'내 삶 속의 경기도 대표상징물 찾기' 이벤트는 도로 표지판, 옥외광고물 등 우리 주변에서 만날 수 있는 경기도 대표상징물을 찍어 운영사무국(@ggdcontest_event) 인스타그램 계정 태그, #경기도 대표상징물, #내 삶 속의 대표상징물 찾기 해시태그와 함께 자신의 인스타그램 채널에 올려 참여할 수 있다. 주별로 선착순 참여자 100명을 선정해 총 500명에게 기프티콘을 제공한다.

'경기도 대표상징물 가치를 만나다' 이벤트는 대표상징물 속 3가지 가치인 공정성·가능성·다양성 중 한 가지 가치에 대한 자신의 생각이 담긴 사진(또는 이미지)과 글귀를 #공정성ㆍ가능성ㆍ다양성 중 택 1, #경기도 대표상징물, #대표상징물 가치를 만나다 해시태그와 함께 자신의 인스타그램 채널에 올려 참여할 수 있다. 주별로 선착순 참여자 20명을 선정해 총 100명에게 기프티콘을 지급한다.

경기도 대표상징물은 경기도 초성 ㄱ,ㄱ,ㄷ으로 이뤄져 있다. 첫 번째 'ㄱ'은 공정한 가치를 바탕으로 번영하는 미래를 향해 나아가는 경기도를, 두 번째 'ㄱ'은 더 위대한 미래를 위한 가능성을 만드는 경기도를, 'ㄷ'은 다양한 삶이 공존하는 경기도를 의미한다.

이강희 도 홍보콘텐츠담당관은 "경기도 대표상징물 SNS 이벤트를 통해 더 많은 사람들이 내 삶 속에 함께하는 대표상징물을 느끼기 바란다"며 "도민들이 애정을 갖고 친숙하게 느낄 수 있는 대표상징물이 되도록 홍보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

