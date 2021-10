[아시아경제 이광호 기자]정부가 올해 3분기 총 117조6000억원의 공적자금을 회수했다. 누적 회수율은 69.7% 수준이다.

17일 금융위원회는 '2021년 3분기 현재 공적자금 운용현황'을 통해 지난 1997년 11월부터 올해 9월 말까지 공적자금으로 지원한 168조7000억원 중 올 9월 말 기준으로 117조6000억원을 회수했다고 밝혔다.

정부는 3분기 중 우리금융지주 중간배당금을 통해 165억원을 회수했다.

공적자금 회수율은 2016년 말 67.8%에서 2017년 말 68.5%, 2018년 말 68.9%, 2019년 말 69.2%, 2020년 말 69.5%, 9월 말 현재 69.7%로 최근 몇 년간 69%대를 기록했다.

