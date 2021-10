[아시아경제 공병선 기자] CJ CGV CJ CGV 079160 | 코스피 증권정보 현재가 30,850 전일대비 350 등락률 +1.15% 거래량 362,807 전일가 30,500 2021.10.15 15:30 장마감 관련기사 CJ CGV, 계열사에 190억원 규모 채무보증 결정[e공시 눈에 띄네]코스피-1일바닥 지난 극장株…관객에게 '손짓' close 는 분할된 CJ올리브네트웍스의 광고 사업 부문을 흡수 합병하기로 결정했다고 15일 공시했다.

CJ CGV 측은 이번 흡수 합병을 통해 "이원화돼 있던 광고 사업 부문을 통합 운영을 해 기존 중복으로 지출되던 비용을 절감하는 효과를 가져올 수 있다"며 "조직 확대를 통한 시장 내 영향력 강화와 효율성 측면에서도 시너지 효과를 가져올 것"이라고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr