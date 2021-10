[아시아경제 김유리 기자] 문재인 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 통화했다고 교도통신이 15일 보도했다.

기시다 총리가 지난 4일 취임한 후 한일 양국 정상이 대화를 나눈 것은 이번이 처음이다.

앞서 문 대통령은 기시다 총리가 취임한 날 축하 서한을 보내 "한일관계를 미래지향적으로 발전시키기 위해 함께 노력하자"고 당부했다. 이날 통화는 취임 인사를 겸해 이뤄졌다.

