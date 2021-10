서울장학재단-KT&G장학재단, 소상공인 가정 대학생 200명 선발

27일까지 서울장학재단 홈페이지 온라인 신청…11월 결과 발표

[아시아경제 임철영 기자] 서울장학재단과 KT&G장학재단이 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인 가정 대학생 200명을 선발한다고 17일 밝혔다.

KT&G장학재단의 기부금으로 신설된 'KT&G 서울희망 디딤돌 장학금'의 신청 기간은 18일부터 10월 27일까지다. 신청 대상은 소상공인 가정의 대학생으로서 서울 소재 대학교에 재학 중이거나 서울 시민이면서 비서울 소재 대학교에 재학 중이어야 한다.

또한 소득 기준) 중 하나를 충족해야 하며 2020년 소득금액증명 금액이 3500만 원 이하여야 한다. 학교 성적은 전체 학기 백분위 성적 70점 이상, 직전 정규학기 이수 학점은 12학점 이상이어야 한다.

신청 방법은 서울장학재단 홈페이지에서 온라인 접수하면 된다. 선발된 200명은 100만 원씩 총 2억 원의 장학금을 지원받게 된다. 선발 결과는 11월 말 발표 예정이다.

KT&G 서울희망 디딤돌 장학금에 대한 자세한 문의는 서울장학재단 홈페이지) 또는 전화로 하면 된다.

