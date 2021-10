18일부터 '뷰티도시 서울' 브랜드 공모전…20개 작품 선정

최대 500만원 상금, 수상작은 국내외 SNS채널 등에 활용

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 글로벌 도시경쟁력을 회복해 다시 사람과 기업과 투자가 몰리는 매력적인 도시를 만들기 위한 '뷰티도시 서울'에 대한 국내외 관심을 이끌어내기 위한 브랜딩을 본격화한다.

17일 서울시는 '뷰티도시 서울'의 브랜드 이름과 영상 공모전을 18~11월 7일 개최한다고 밝혔다. 주제는 ‘세계의 뷰티 트렌드를 주도하고 세계 뷰티산업의 중심도시로 도약하는 서울’이다.

서울시는 뷰티도시 서울을 잘 표현하고 관련 정책을 아우를 수 있는 브랜드 이름과 영상 콘텐츠를 통해 전 세계인들의 관심을 집중시키고 '최신 뷰티 트렌드를 알고 싶다면 서울로 오라'는 메시지를 전달한다는 목표다.

이번 공모전은 내국인은 물론, 서울을 사랑하고 K뷰티에 관심이 있는 국내·해외 거주 외국인 누구나 참여할 수 있다. 공모 분야는 네이밍(이름)과 영상 총 2개다. 네이밍(이름)은 '뷰티도시 서울'을 표현할 수 있는 브랜드 이름을 제출하면 된다. 영상은 광고, 애니메이션, VR, 뮤직비디오 등 형식에 제한 없이 20초 이내로 제작해 디지털파일(MP4)로 제출하면 된다.

네이밍 심사는 예비심사(1회), 전문가심사(3회), 시민심사(1회) 총 3단계에 걸쳐 진행된다. 영상 심사는 예비심사(1회), 전문가심사(2회) 총 2단계에 걸쳐 진행된다. 선정 결과는 12월 중 서울시 홈페이지와 ‘내 손안에 서울’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.

수상작은 최대 500만 원의 상금이 주어지며 서울의 뷰티산업 육성을 위한 사업 및 사업 홍보에 활용된다. 네이밍은 뷰티도시 서울 사업홍보 영상물, 광고물 제작 등에, 영상은 서울시 국내외 SNS채널을 통한 송출 및 서울시 행사에서 활용 예정이다.

수상작은 부문별로 금상 각 1점, 은상 각 4점, 동상 각 5점 등 총 20점을 선정한다. 윤종장 서울시 시민소통기획관은 “서울시는 향후 10년 서울시정의 종합계획 '서울비전 2030'의 핵심과제인 세계 뷰티산업 허브 구축을 위해 다양한 발전·육성정책을 추진하는 동시에 서울의 K뷰티산업을 전 세계에 알리기 위한 브랜딩에도 적극 나서고자 한다”며 “서울을 사랑하고 K뷰티에 관심이 있는 국내외 글로벌 시민이 직접 만든 우수한 작품을 통해 뷰티도시 서울에 대한 관심을 이끌어낼 것으로 기대한다”고 말했다.

