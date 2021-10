우리은행, 11개 신용대출 우대금리 축소

[아시아경제 기하영 기자]우리은행이 금융당국의 가계대출 총량 목표치를 맞추기 위해 신용대출 상품의 우대금리를 줄인다.

15일 금융권에 따르면 우리은행은 오는 20일부터 11개 신용대출 상품의 우대금리 요건을 축소한다. 변경된 내용은 20일 이후 신규, 연장, 재약정 시 적용된다.

주력 신용대출 상품인 '우리원(WON)하는 직장인대출'은 신용카드 사용 실적에 따라 제공했던 우대금리 연 0.1%포인트를 삭제했다. 최고 우대금리는 연 0.3%포인트로 동일하다. '우리 홈마스터론'에선 신용카드, 비대면 채널, 적립식 상품 사용시 적용하던 우대금리 항목을 없앴다. 이에 최고 우대금리는 0.5%포인트에서 0.1%포인트로 축소됐다.

'참군인우대 대출'의 최고 우대금리는 1.2%포인트에서 0.3%포인트로 대폭 줄었다. 신용카드, 자동이체 등 4개 우대금리 항목이 삭제되고, 급여이체 시 적용했던 0.5%포인트의 우대금리를 0.1%로 축소했다. 펀드파워론는 신용카드 실적 등 우대금리 적용 조건을 없어지면서 최고 우대금리가 연 0.3%포인트에서 0.1%포인트로 조정된다. '우리 드림카대출'은 신용카드에 따라 제공하던 0.1%포인트의 우대금리 항목을 삭제했다.

우리은행은 또 이미 판매가 중단된 '청백리 우대대출', '신혼부부 우대대출', '우리이웃사랑 신용대출', '우리퇴직연금대출', '우리U신용대출'에 대한 우대금리 항목을 모두 삭제했다.

