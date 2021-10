취약아동 71명에게 오는 22일까지 지원

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 저소득 취약가구 아동 71명에게 건강방역물품(방역키트)을 지원한다고 15일 밝혔다.

군은 마스크를 비롯한 세정제 등 저소득 취약가구 아동에게 필요한 건강 방역 필수품목을 선정하고, 취약 아동들에게 맞춤형 지원사업을 추진할 예정이다.

특히 드림스타트 아동통합사례관리사들이 코로나19에 대비해 아동의 면역력 향상 및 건강 증진을 위해 KF94 마스크와 세정제, 소독약 등이 담긴 비상 의료용품이 담긴 방역키트를 각 가정을 방문해 오는 22일까지 전달할 방침이다.

코로나19 예방을 위한 개인 청결의 중요성 및 방역 수칙 준수, 의심 증상시 검사 방법 등이 담긴 안내 자료도 함께 제공한다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr