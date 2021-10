정리·청소·도배에 땀 쏟았더니 행복이 솟았다 … 경일신협, ‘행복한 집 프로젝트’

임직원, 경제 어려움 겪는 취약계층 가정 도배 봉사

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “땀을 쏟았더니, 모두에게 행복이 솟아났네요.”

경일신협 임직원은 지난 14일 경북 경산시 취약계층 아동 집을 찾아가 청소와 도배 등 새단장을 해주고 돌아왔다.

집안 곳곳에 밴 때를 벗겨내고 짐 정리와 벽지 제거 하느라 이마에 땀이 송송 맺혔다.

경일신협이 신협사회공헌재단과 초록우산어린이재단 후원으로 전개한 ‘행복한 집 프로젝트’였다.

프로젝트 대상으로 선정된 아동에게 새로운 보금자리를 제공하는 일이다.

김정혁 경일신협 이사장은 “이 프로젝트는 신협의 대표 사회공헌활동으로 신협 임직원이 어려운 이웃을 직접 돕는 것”이라고 말했다.

경일신협은 도움이 필요해도 지원받지 못하는 제도 밖에 있는 복지 소외계층을 위해 다양하게 도울 계획이라고 했다.

이영석 하양읍장은 “신협에서 저소득층을 대상으로 주거환경개선사업을 벌여줘 감사하다”고 전했다.

경일신협은 이 캠페인에 이어 ‘온 누리에 사랑을 어부바박스나눔’, ‘신협어부바멘토링사업’ 등 사회공헌활동도 펼쳐나간다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr