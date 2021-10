홍남기, 옐런 직접 만나 "반도체 정보제공, 韓기업 우려" 전달

한미 재무장관 양자회담

[워싱턴D.C(미국)=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 14일(현지시간) 재닛 옐런 미국 재무부 장관과 만나 미 정부의 반도체 기업 정보제공 요청에 대한 국내 기업의 우려 사항을 전달했다. 미 정부의 요구를 그대로 받아들이기 어렵다는 점을 시사한 것이다. 미측이 제시한 자료제출 시한(11월8일)이 한 달도 채 남지 않은 가운데 양국 간 물밑 대화 노력을 이어갈 전망이다.

주요 20개국(G20) 재무장관회의 및 국제통화금융위원회(IMF) 참석차 미국을 방문 중인 홍 부총리는 이날 옐런 장관을 직접 만나 이 같은 우려를 전달했다고 기재부가 전했다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 업체들은 최근 미 정부가 판매, 재고량 등 기밀 수준의 자료제출을 요구하면서 비상이 걸린 상황이다. 단순 경제이슈를 넘어 국가 안보와도 직결된 사안인 만큼 정부도 측면 지원에 나섰지만, 이에 대한 미측 반응은 전해지지 않았다.

양국 재무장관은 외에도 기후변화·팬데믹 대응, 디지털세, 글로벌 공급망, 대(對)이란 정책 등 양국 간 현안 및 협력방안을 논의했다.

홍 부총리는 이와 별개로 동행기자단과 간담회를 갖고 부동산 ‘전·월세 신규계약 상한제’ 및 ‘표준임대료’ 도입에 대해 "쉽지 않다고 본다"고 일축했다. 임대차법 시행 이후 비슷한 조건의 매물임에도 전셋값이 수억 원씩 차이나는 이른바 ‘이중가격’ 문제가 불거지자 이에 대한 대안으로 거론됐지만 ‘가격규제’ 방식의 부동산 대책은 원천 제외한다는 방침이다. 홍 부총리는 "시장가격을 규제하는 정책은 신중할 필요가 있다"면서 "내달 말까지 방향성을 밝히고, 오는 12월에 (보완책을) 발표할 것"이라고 말했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr