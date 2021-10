커피빈코리아, 가을 신규 치즈케익 3종 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 커피빈코리아가 오는 18일 가을 신규 치즈케익 3종을 출시한다고 15일 밝혔다.

2001년부터 시카고 치즈 케익, 까망베르 치즈 타르트 등의 베이커리를 소개하며 두터운 치즈케익 매니아층을 형성해온 커피빈은 치즈케익 출시 20년을 기념해 다양한 종류의 치즈케익을 선보일 예정이다.

커피빈의 가을 신규 치즈케익 3종은 ▲고온에서 구워낸 그을린 크림치즈의 스모키한 풍미가 일품인 스모키 번트 치즈케익 ▲묵직한 번트 치즈 케익 위에 달콤한 자색 고구마 무스가 올라간 꿀고구마 치즈케익 ▲고소한 식감의 크럼블과 상큼한 사과, 진한 치즈의 조화를 동시에 맛볼 수 있는 애플시나몬 치즈케익으로 구성됐다.

커피빈 신규 치즈케익 3종은 계절감을 느낄 수 있는 다양한 식재료들을 활용해 치즈와 조화를 이루는 맛은 물론 진한 풍미를 함께 느낄 수 있다.

커피빈은 가을 신규 치즈케익 3종 출시를 기념해 18일부터 일주일간 바리스타 제조음료와 신규 치즈케익을 함께 주문 시 퍼플 스탬프 두 배 적립 혜택을 제공할 예정이다. 케익과 함께 구매한 음료 1잔 당 더블 적립이 가능하며, 스탬프 12개 적립 시 무료 음료권이 발급된다.

