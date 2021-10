에이치피오, 신기술금융사 설립…"전략적 투자를 통한 사업 다각화"

[아시아경제 유현석 기자] 하이엔드 프리미엄 건강기능식품 전문기업 에이치피오 에이치피오 357230 | 코스닥 증권정보 현재가 15,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,600 2021.10.15 08:54 장시작전(20분지연) 관련기사 에이치피오, 계열사 피오인베스트먼트 주식 2100만주 취득[실전재테크] 공모주 '따상' 대박 노리다 쪽박 찰수도"에이치피오, 건기식 업체 가운데 저평가" close 는 공시를 통해 신기술금융회사 ‘피오인베스트먼트’를 설립한다고 15일 밝혔다. 자본금은 105억원 규모로 에이치피오가 100% 출자한다.

에이치피오는 이번 신기술금융사 설립으로 ▲사업다각화 ▲기존 건강기능식품 사업의 시너지 확보 ▲자금운용의 효율성 극대화를 통해 회사의 미래 성장동력을 확보할 계획이다.

에이치피오 관계자는 “이번 신기술금융회사 설립으로 M&A 등 전략적 투자를 통한 사업 다각화는 물론 회사의 투자 전문성 및 네트워크를 확보해 향후 성장할 수 있는 체계를 구축할 수 있을 것”이라며 “이와 더불어 기존 건강기능식품 사업에 도움이 되는 경쟁력 있는 회사를 찾아 지분투자를 통해 협력관계를 구축하고, 파트너 회사와 동반성장을 통한 사업 시너지를 극대화해 나가겠다”고 말했다.

에이치피오는 프리미엄 브랜드 ‘덴프스’를 기반으로 건강기능식품을 생산, 판매하고 있다. 주력 제품으로는 ‘덴마크 유산균이야기’(유산균), ‘트루바이타민’(비타민)과 중국에서 판매중인 ‘하이앤고고 밀크파우더’(아동용 성장기능성 분유) 제품이 있다.

에이치피오는 중국을 비롯한 해외시장에서 고속 성장을 이어가고 있다. 중국에서는 ‘샘즈클럽’을 비롯한 오프라인과 알리바바 ‘티몰’ 등의 온라인 매출도 꾸준히 증가 중이다. 뿐만 아니라 동남아시아와 미국시장에도 진출하기 위한 준비를 진행하고 있다.

휴먼 뉴트리전에 이어 에이치피오는 우수한 원료 네트워크 등을 활용해 조만간 프리미엄 반려동물 사료 제품을 출시할 예정이다. 또한 자회사 ‘비오팜’을 통해 다양한 건강기능식품을 OEM 생산 및 판매하고 있다. 비오팜은 지난 5월 증설을 마치고 신공장이 본격 가동되면서 매출 성장이 기대된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr