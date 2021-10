[클릭 e종목]"제일기획, 디지털 중심의 성장세 지속...목표가 10%↑"

[아시아경제 박지환 기자] 신영증권은 15일 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 23,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,900 2021.10.15 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭e종목]"제일기획, 3Q 분기 기준 최고 실적 예상""무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"[클릭 e종목]"제일기획, 3분기 사상 최대 영업익 전망" close 에 대해 디지털 중심의 성장세가 지속되고 있다며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 기존 3만1000원에서 3만4000원으로 9.7% 상향 조정했다.

신수연 신영증권 연구원은 "제일기획은 3분기에도 상반기와 마찬가지로 디지털이 주도하는 호실적이 기대된다"며 "외형성장이 가장 기대되는 지역은 북미로 주요 광고주의 대행물량 증가 덕분"이라고 밝혔다. 지난해부터 시작된 프로젝트가 올해에도 서비스 지역을 확대하며 지속되고 있으며 마케팅 역량을 기반으로 콘텐츠 제작과 소셜 마케팅이라는 지속가능한 서비스 영역으로까지 확대돼 장기적 성장성이 여전히 유효하다고 강조했다.

2분기부터 대부분의 지역이 실적 회복을 보이고 있으며, 이러한 흐름은 3분기에도 이어지는 상황이라고 평가했다. 특히 해외 중 가장 매출 규모가 큰 유럽지역 역시 회복세가 이어지고 있으며, 중남미 지역을 제외한 대부분이 좋은 흐름을 기대할 만하다는 분석이 나온다.

신수연 연구원은 "중국 지역은 종속회사의 디지털 플랫폼 사업역량을 기반으로 안정적인 물량 확보가 긍정적"이라며 "주요 광고주의 대행영역 역시 확대되고 있다"고 말했다.

국내 역시 주요 광고주의 신제품 출시로 테크 기반의 디지털 프로젝트 다수가 진행될 예정이다. 신 연구원은 "주요 광고주에 대한 이커머스 운 영 및 데이터 분석 역량을 기반으로 신규 광고주에 대한 플랫폼 운영 사업기회를 모색하고 있어 긍정적으로 보인다"고 강조했다.

