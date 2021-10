[클릭 e종목]"우리금융지주, 3분기 깜짝실적에 매각도 청신호"

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 11,750 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,800 2021.10.15 07:55 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"우리금융지주, 3분기에도 고수익성 지속"중간배당 4조원 돌파…삼성전자 비중은 50%로 줄어기준금리 인상에 은행주 들썩…더 날아오를까 close 에 대해 3분기 어닝서프라이즈가 예상되는 점을 감안해 이익추정치를 상향하면서 목표주가를 1만6500원으로 6.5% 높였다고 15일 밝혔다. 투자의견은 매수를 유지했다.

우리금융지주는 3분기 추정 순익이 전년동기대비 58.6% 증가한 7610억원으로 시장 전망치를 크게 웃돌 것으로 전망된다. 이는 큰 폭의 이익 개선이 있었던 2분기보다 높은 수준이다.

3분기 순이자마진(NIM)은 1bp 하락이 예상되지만 대출 성장률이 2.5%를 상회하며 순이자 이익 급증세가 지속되는데다 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 투자은행(IB)부문 실적 호조로 비이자 이익도 양호할 것으로 예상된다. 대손비용은 약 1300억원 안팎에 불과할 전망이다. 총자산대비 대손비용률은 0.12%로 은행 중 가장 낮을 것으로 추정된다.

일회성 이익 요인인 케이뱅크 할증 증자에 따른 지분법평가익 세전 700억원을 제외해도 3분기 경상 순익은 7000억원을 상회할 것으로 판단된다. 올해 연간 추정 순익은 2조3000억원을 넘어서며 자기자본이익률(ROE)가 9.6%에 달할 전망이며, 올해 예상 주당배당금(DPS)는 800원으로 총 기대 배당수익률은 약 6.8%가 예상된다. 기말 배당수익률도 5.5%로 추정된다.

최정욱 하나금융투자 연구원은 "우리금융지주는 다른 은행대비 주가상승률이 저조했던 이유는 예보 보유 지분에 대한 잠재 오버행 우려 때문이었는데 조만간 할인 요인이 해소될 것으로 판단한다"며 "의향서(LOI) 접수 결과 총 18개 투자자가 매각물량(10%)의 4.8~6.3배 수준까지 참여하면서 매각에 청신호가 커졌기 때문"이라고 설명했다.

실제 본입찰시 분위기가 달라질 가능성을 배제할 수는 없지만 흥행에 성공할 가능성이 높다는 전망이다. 기준금리가 인상 사이클로 진입하면서 국내 은행주에 대한 외국인들의 관심이 확대되고 있고, 지분 매각 공고일인 9월 9일 이후 주가가 약 10% 내외 상승하면서 예비 입찰자들의 입찰 가격도 상승할 가능성이 높아 공자위가 전량 매각 결정을 하기가 한층 쉬워졌다. 전량 매각 가능성이 높아지게 되면 매각 이후 잔여 지분이 적어지면서 잔여 오버행 우려 또한 낮아질 수 밖에 없는 구조인 만큼 이번 매각 후의 예보 지분 5.3%은 한동안 출회되지 않을 가능성이 높다는 분석이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr